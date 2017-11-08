Не Донецк и Луганск: военный рассказал, какой город Путин планировал сделать столицей "Новороссии". ВИДЕО

08.11.2017 12:04

Командир 46-го батальона Вооруженных сил "Донбасс-Украина" Вячеслав Власенко (позывной "Филин") заявил, что столицей так называемой "Новороссии" должен был быть Харьков. Об этом комбат сообщил в интервью "Апострофу".

"Вы же знаете, что операция "Новороссия" с самого начала предусматривала захват Крыма и восьми областей Украины! Начиная от Одесской, полностью по берегу – и вплоть до Харьковской области. И столица "Новороссии" должна была быть в Харькове. Но этого не допустили. Хотя в тех областях велась длительная подготовка, завозились оружие, "титушки", велась психологическая и идеологическая подготовка к захвату этих областей", - говорит комбат.

По его словам, вторым этапом агрессии РФ против Украины должно было стать наступление на Киев. "А это же был только первый этап – по реке Днепр. Вторым этапом должен был стать переход на Киев. А нам, с нашей слабой армией – разрозненной, малоуправляемой – удалось это остановить", - обратил внимание "Филин".

Поэтому он призвал не спешить обвинять в определенных военных неудачах на Донбассе украинских политических и военных деятелей.

"А теперь мы говорим: "Вот, все плохие". Но давайте положим на одну чашу весов восемь областей, которые вполне могли быть сегодня под сепарами, а на другую – те оккупированные территории, которые есть сейчас. Есть разница? Да, из-за неопытности, слабой разведки, нерешительности в действиях мы допустили такое. Но мы будем судить всех? Потому что, я знаю, есть немало таких мальчиков, которым мало крови и которые только то и делают, что орут: Гелетея на гиляку, Муженко на гиляку, всех на гиляку...", - сказал Власенко.