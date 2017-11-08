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ООН: Донбасс превращается в один из самых заминированных регионов в мире
Для очистки всей заминированной территории на контролируемых и неконтролируемых участках нужно 15-20 лет. По данным отчета помощника генсекретаря ООН по гуманитарным вопросам Урсулы Мюллер, Донбасс стремительно превращается в один из самых заминированных регионов в мире из-за боевых действий.
По ее словам, особенно острая ситуация с заминированными территориями на линии разграничения, включая контрольно-пропускные пункты, передает 24tv.ua.
По данным Минобороны, с июля 2014 по ноябрь этого года от взрыва мин на Донбассе получил ранение 701 военнослужащий и 199 военных погибли. С начала 2017 года на взрывных устройствах подорвались 134 военнослужащие, из них 34 погибли.
По данным Государственной службы Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций, с 2014 года на Донбассе в результате минно-взрывных травм пострадали более 160 мирных жителей, в том числе 23 ребенка.
Из них 50 человек погибли, среди них 4 ребенка. Только с начала этого года на минах подорвались 29 человек, в том числе пятеро детей.
Национальный менеджер по вопросам экономики окружающей среды и военно-политических программ координатора ОБСЕ в Украине Ярослав Юрцаба отметил, что для очистки всей заминированной территории на контролируемых и неконтролируемых участках нужно 15-20 лет.
"Это при условии, что боевые действия будут прекращены до конца этого года. Если хаотичное минирование будет продолжаться и дальше, то это уже серьезный вопрос гуманитарного и экономического развития Украины ", – подчеркнул он, добавив, что эта проблема уже требует немедленных решений.
Теги: Донбасс, ООН, чрезвычайная ситуация, разминирование, мины, заминировано, Минобороны
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