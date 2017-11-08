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Архив - Донецкая область

Переселенцам на развитие бизнеса можно получить до 1 тыс. долл.

08.11.2017 17:46
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Переселенцам на развитие бизнеса можно получить до 1 тыс. долл.

Датский Совет по делам беженцев при финансовой поддержке Швейцарского агентства развития и сотрудничества и Департамента Международного Развития Великобритании начинает новую программу, направленную на поддержку внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и лиц, пострадавших от конфликта в Украине, которые нуждаются в помощи для начала нового и восстановления или расширения существующего бизнеса. Об этом сообщается на странице Датского Совета по делам беженцев в Facebook, передает dnews.dn.ua.

Программа предусматривает предоставление 600 бизнес-грантов в размере от 300 до 1 тыс. долл., в зависимости от индивидуальных потребностей, на начало нового и восстановление или расширение существующего бизнеса.

Для участия в программе приглашаются ВПЛ из районов с нестабильной политической и военной ситуацией, зарегистрированные и проживающие на территории Луганской, Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областей, а также жители Донецкой и Луганской областей, пострадавшие от конфликта в Украине.
Бизнес-гранты будут предоставляться участникам проекта при условии успешной защиты собственной бизнес-идеи.

Критерии отбора участников программы:

жизнеспособность и реалистичность бизнес идеи, понимание заявителем схемы ее реализации;

наличие опыта ведения бизнеса у заявителя;

актуальность и сбалансированность бюджета бизнес-идеи.

Особое предпочтение будет отдаваться участникам, семьи которых имеют социальную или финансовую уязвимость.



Теги: Донбасс, бизнес, беженцы, переселенцы, ВПЛ, гранты
 
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