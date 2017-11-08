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Под Мариуполем травмирован боец ВСУ

08.11.2017 14:24
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Под Мариуполем травмирован боец ВСУ

Во время обстрела Новотроицкого боец ВСУ получил боевую травму. Об этом 0629 рассказала пресс-офицер сектора «Мариуполь» Ирина Карпюк.

За прошедшие сутки пророссийские террористы не прекратили вооруженных провокаций и продолжили обстрелы позиций сил АТО с применением крупных калибров.

Позиции около Гнутово были обстреляны из минометов 82 мм и БМП. Также из вооружения БМП террористы били по опорным пунктам ВСУ около Николаевки, Водяного и Березового.

В результате обстрела из гранатометов один украинский боец около Новотроицкого получил боевую травму. Других потерь в секторе нет.



Теги: Донбасс, травма, АТО, ВСУ, обстрелы, террористы, Мариупольское направление
 
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