Под Мариуполем травмирован боец ВСУ

08.11.2017 14:24

Во время обстрела Новотроицкого боец ВСУ получил боевую травму. Об этом 0629 рассказала пресс-офицер сектора «Мариуполь» Ирина Карпюк.

За прошедшие сутки пророссийские террористы не прекратили вооруженных провокаций и продолжили обстрелы позиций сил АТО с применением крупных калибров.

Позиции около Гнутово были обстреляны из минометов 82 мм и БМП. Также из вооружения БМП террористы били по опорным пунктам ВСУ около Николаевки, Водяного и Березового.

В результате обстрела из гранатометов один украинский боец около Новотроицкого получил боевую травму. Других потерь в секторе нет.