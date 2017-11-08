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Архив - Донецкая область

Ситуация в пунктах пропуска утром 8 ноября

08.11.2017 10:03
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Ситуация в пунктах пропуска утром 8 ноября

Сегодня утром, 8 ноября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме, передает dnews.dn.ua.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 7 ноября линию разграничения через КПВВ пересекли почти 30,4 тыс. человек и 3,7 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 7646 человек и 881 транспортных средств;
КПВВ «Марьинка» – 6341 человек и 1001 транспортных средств;
КПВВ «Новотроицкое» – 5894 человек и 1035 транспортных средств;
КПВВ «Гнутово» – 3579 человек и 840 транспортных средств;
КПВВ «Станица Луганская» – 6925 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
КПВВ «Майорск» – 40/80;
КПВВ «Марьинка» – 40/90;
КПВВ «Новотроицкое» – 0/0;
КПВВ «Гнутово» – 40/50.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка»:
Вячеслав: «9:03. "Каргилл": в Украину между мостом и КПП».
КПВВ «Новотроицкое»:
Артем: «8:38. В Новотроицке ночью был обстрел, всех ночующих отогнали. Сейчас еще ни одна машина ни в одну сторону не прошла. Новотроицк: перебит кабель какой-то. Наверное, будет жесть сегодня».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

По данным «ЛНР», в пунктах пропуска на неподконтрольной украинским властям части украино-российской границы в Луганской области ситуация была следующей:
в пункте пропуска «Красный партизан» выезда ожидали до 30 легковых автомобилей, на въезд транспорта не было;
в пункте пропуска «Должанский» выезда ожидали до 15 легковых автомобилей, на въезд транспорта не было;
в пункте пропуска «Изварино» выезда ожидали около 40 легковых автомобилей, на въезд транспорта не было.



Теги: Донбасс, пограничники, ДНР, ЛНР, пункт пропуска, КПВВ, ГПСУ
 
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