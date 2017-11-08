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Ситуация в зоне АТО на Донбассе обострилась: 17 обстрелов, два воина ВСУ убиты
В конце минувших суток обстановка в районе проведения АТО раз обострилась. Во второй половине дня российско-оккупационные группировки усилили огневые провокации почти вдоль всей линии разграничения.
Как сообщает пресс-центр Штаба АТО на Приморском направлении боевики били из 82-миллиметровых минометов и вооружения БМП по защитникам Гнутово. Также вооружения БМП оккупанты применяли на подступах к Николаевки, Водяное, Березовое. А в результате гранатометного обстрела нашего опорного пункта у Новотроицкого один боец АТО получил боевую травму.
На Луганском направлении под огонь вражеских минометов попали позиции украинской армии неподалеку Новотошковское.
После 18 часов противник продолжил обстрелы наших укреплений и в районе Крымского. Сначала наемники вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и 82-миллиметровых минометов. А ближе к полуночи противник выпустил 10 мин калибра 120 миллиметров. В результате обстрела 2 украинских военных погибли, один ранен, еще один получил боевую травму.
Кроме того, недалеко от Донецка боевики вели огонь из противотанкового гранатомета по нашим укреплениям на шахте Бутовка.
Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 17 раз нарушили перемирие.
Силы АТО 12 раз, используя пехотное вооружение, жестко подавляли активность противника.
В результате боевых действий погибли двое наших военных, еще двое получили боевые травмы, один был ранен.
Теги: Донбасс, погибли, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы, Донецкое направление, Луганское направление
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