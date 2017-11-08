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Спецслужбы сорвали кровавые теракты на Донбассе
В руки силовиков попали два пособника боевиков. В Северодонецке обезвредили двух диверсантов, которые по указанию российских кураторов планировали совершить террористические акты в городе. Об этом сообщает СБУ, передает segodnya.ua.
В частности, правоохранители задержали жителя Донецка возле административного здания при наблюдении и проведении фотосъемки персонала и охраны госучреждения. При задержании в его автомобиле нашли профессиональный фотоаппарат, три мобильных телефона и документы. Также в ходе обыска были изъяты пакет с взрывным устройством и тремя тротиловыми шашками.
"Второй житель Северодонецка собирал информацию о подразделениях сил АТО, режиме охраны админзданий и правоохранительных органов в городе. После этого по указанию куратора он выбрал объект диверсии – территорию возле места дислокации подразделения ВСУ. Правоохранители задержали террориста, когда он направлялся к месту совершения преступления. Во время обыска у него было изъято самодельное взрывное устройство", – пояснили в СБУ.
Сейчас проводятся неотложные следственно-оперативные действия, в частности для установления причастности задержанных к терактам в других регионах Украины.
Теги: Донбасс, Северодонецк, теракт, СБУ, АТО, ВСУ, террористы, диверсанты
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