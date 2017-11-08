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Террористы "Л/ДНР" ведут активную переброску оружия и живой силы на Донбассе: эксперт рассказал, откуда ВСУ ждать атаки противника

08.11.2017 13:24
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Террористы "Л/ДНР" ведут активную переброску оружия и живой силы на Донбассе: эксперт рассказал, откуда ВСУ ждать атаки противника

Незаконные вооруженные бандформирования "ДНР" и "ЛНР" проводят активную перегруппировку вооружения и живой силы на временно оккупированном Донбассе. Координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook сообщает о новой переброске вооружения террористами "Л/ДНР" на Донбассе, передает "Диалог.UA".

"Через Молодежное на Еленовку идет переброска сил и средств противника - прошло не менее 4-х грузовиков ("Уралы") с тентами, все груженые (боеприпасы и снаряжение), 2 ГАЗ-66 с 82-мм автоматическими минометами "Василек" в кузовах, а также 2 микроавтобуса с живой силой", - удалось зафиксировать "ИС".

По мнению Тымчука, если противник готовится к атаке, то она может произойти именно на этом участке линии разграничения. "Через Новофедоровку (юго-западнее Луганска) зафиксировано перемещение батареи 122-мм РСЗО БМ-21 "Град" (6 ед.), т. ж. 2 КамАЗа и 1 БТР-70 оккупантов. Колонна двигалась в южном направлении", - также сообщает группа.



Теги: Донбасс, оружие, боеприпасы, ДНР, ЛНР, террористы, Тымчук
 
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