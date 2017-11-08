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Архив - Донецкая область

В Донецкой области произошел обвал земли глубиной в 15 метров

08.11.2017 13:46
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В Донецкой области произошел обвал земли глубиной в 15 метров

Во вторник, 7 ноября, в 15:15 в Службу спасения «101» поступило сообщение об обвале верхней поверхности земли на открытой территории в селе Стряповка Бахмутского района Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области, передает 62.ua.

По указанному адресу выехала оперативная группа 8-го Государственного пожарно-спасательного отряда. Как стало известно, на месте происшествия произошел обвал земли диаметром 3 м и глубиной 15 м.

Представители ГСЧС огородили участок обвала на площади 64 кв.м для обеспечения безопасности местного населения. Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются.

На 9 ноября запланировано заседание комиссии ТЭБ и ЧС по рассмотрению вопросов относительно данного события.

От Главного управления привлекалось 4 человека личного состава и 1 единица техники.



Теги: Донбасс, Донецкая область, земля, обвал, Бахмутский район
 
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