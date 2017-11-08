В ООН обеспокоены обстрелами Донецкой фильтровальной станции

08.11.2017 11:24

Организация Объединенных Наций глубоко обеспокоена недавним ухудшением боевых действий вблизи инфраструктуры водо-, электро- и газоснабжения в Донецкой области на востоке Украины. С приближением зимы перебои основных услуг, таких как водоснабжение и отопление, в условиях снижения температуры может привести к существенным последствиям для миллионов украинцев. Об этом сообщает координатор по гуманитарным вопросам ООН в Украине Нил Волкер, передает lifedon.com.ua.

Сегодня доступность чистой воды для 1.1 миллиона человек с обеих сторон от 459-километровой «линии разграничения», разделяющей восточную часть Украины, оказалась на грани. В течение последних шести дней Донецкая фильтровальная станция (ДФС) попадала под обстреляли в течение трех ночей подряд. Верхньокальмиуськая фильтровальная станция (ВФС) была обстреляна более 12 раз за одну ночь. Водоснабжение продолжается только из-за непрерывного мужества мужчин и женщин, которые рискуют жизнью, работая в компании «Вода Донбасса».

В условиях обострения боевых действий вблизи гражданской инфраструктуры риск значительного ухудшения гуманитарного кризиса на пороге Европы. Без постоянного необходимого водоснабжения, системы отопления остановятся, а состояние здоровья людей будет ухудшаться. Дети, старики, женщины и люди с особыми потребностями могут быть вынуждены покинуть свои дома в поисках тепла и убежища.

ООН также чрезвычайно обеспокоена возможным выбросом опасного хлоргаза, хранящегося на обеих фильтровальных станциях. Если хотя бы один 900-килограммовый газовый контейнер пострадает, все, кто находится в пределах 200 метров, могут получить смертельную дозу ядовитого газа.

Я напоминаю всем сторонам конфликта об их обязательствах уважать гражданскую инфраструктуру и защиту гражданских лиц. Любой преднамеренный срыв доступа к водоснабжению надлежащего качества или критических систем отопления является нарушением Международного гуманитарного права.

Сегодня мы наблюдаем постоянное непропорциональное влияние кризиса на украинцах. Конфликт продолжает влиять на уязвимых, ограничивая их в доступе к самым необходимым потребностям, и самое важное - защиты и безопасности. В условиях затяжного кризиса, миллионы семей оказались в ловушке активных боевых действий, а люди, которые переселились, теряют надежду на будущее.

В связи с этим я призываю стороны конфликта соблюдать свою ответственность в обеспечении доступа гуманитарных организаций для предоставления критических услуг для наиболее уязвимых украинцев, пострадавших и которые были перемещены в результате конфликта, продолжающегося уже четвертый год.