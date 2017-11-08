В Опытном сгорел склад боеприпасов боевиков

08.11.2017 08:31

В Донецкой области, в поселке Опытное, горел склад боеприпасов. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook со ссылкой на украинскую сторону Совместного центра по контролю и координации.

«В результате нарушения мер безопасности при хранении и обращении с боеприпасами возник пожар на складе боеприпасов НВФ ОРДО в районе населенного пункта Опытное», — говорится в сообщении.