В Славянске задержали боевика "ДНР"

08.11.2017 08:01

В Славянске Донецкой области правоохранители задержали боевика "ДНР". Об этом сообщила пресс-служба полиции региона на своем официальном сайте.

Во время оперативно-профилактической отработки участковые офицеры полиции получили информацию о том, что местный житель в 2014 году находился в составе НЗФ "ДНР", дежурил на блокпостах и строил фортификационные сооружения боевиков.

42-летний житель Славянска, услышав, что боевики пополняют свои ряды добровольцами и обещают хорошо платить, пошел на "службу". Во время активной фазы проведения антитеррористической операции преступник бросил службу и уехал. А когда он решил, что его причастность к бандформированиям не попала в поле зрения правоохранителей, вернулся в город.

Собрав доказательную базу, полицейские задержали злоумышленника. "По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 "Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности" Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

Напомним, что украинские полицейские задержали на блокпосту под Волновахой Донецкой области помощника дежурного коменданта террористической организации ДНР.

Отмечено, что 54-летний местный житель Макеевки полгода работал на боевиков и получал от них зарплату, однако пенсию решил оформить от украинской власти. Именно во время приезда в Волноваху за денежным обеспечением его разоблачили.

Также ранее сообщалось о том, что боевик "ДНР" сбежал от террористов, после того как ему пришлось разгружать автомобиль, наполненный мешками с остатками тел боевиков.

В ряды террористов мужчина вступил в 2014 году. Сейчас он вернулся к мирной жизни в рамках программы "Тебя ждут дома".