"Власти "ДНР" убьют Донбасс. Сколько из нас витрину не делай - получается аттракцион ужасов”, - прозревший "ватник" из Донецка предсказал страшное будущее ОРДО

08.11.2017 14:45

Каждый день писать по теме оккупированного Донбасса сторонникам “русского мира” тяжелее: даже самые ярые “ватники” видят, куда их ведут "вожди. Ощущение приближения крупных проблем никуда не денешь, даже если слушать рапорты о “благополучии в ДНР”. Донецкий блогер Donrf, поддерживающий террористов, пишет, что в оккупированном Донецке так называемая новая “власть” “угробила” будущее города, пишет “Диалог.UA”.

Донецкий блогер Donrf уверяет, что как только Захачренко и его прихвостни начнут массово отбирать недвижимость у мирных жителей, начнется восстание, которого еще не видел Донецк. Уставшие от войны и бесправия люди не простят оккупантам потерю имущества. Блогер напомнил, что за три года “правления” Захарченко в ОРДО 18 антрацитовых шахт закрыто и затоплено, люди остались без работы, растет социальное напряжение. “Чиновники” пишут рапорты о крупных заводах, но предприятия не работают.

Тем временем террористы уже не надеются вернуться в состав Украины, а в Россию их принимать не хотят.

Фактически оставшиеся на оккупированных территориях два миллиона мирных жителей наблюдают признаки приближающейся катастрофы.