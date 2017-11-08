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"Власти "ДНР" убьют Донбасс. Сколько из нас витрину не делай - получается аттракцион ужасов”, - прозревший "ватник" из Донецка предсказал страшное будущее ОРДО
Каждый день писать по теме оккупированного Донбасса сторонникам “русского мира” тяжелее: даже самые ярые “ватники” видят, куда их ведут "вожди. Ощущение приближения крупных проблем никуда не денешь, даже если слушать рапорты о “благополучии в ДНР”. Донецкий блогер Donrf, поддерживающий террористов, пишет, что в оккупированном Донецке так называемая новая “власть” “угробила” будущее города, пишет “Диалог.UA”.
Донецкий блогер Donrf уверяет, что как только Захачренко и его прихвостни начнут массово отбирать недвижимость у мирных жителей, начнется восстание, которого еще не видел Донецк. Уставшие от войны и бесправия люди не простят оккупантам потерю имущества. Блогер напомнил, что за три года “правления” Захарченко в ОРДО 18 антрацитовых шахт закрыто и затоплено, люди остались без работы, растет социальное напряжение. “Чиновники” пишут рапорты о крупных заводах, но предприятия не работают.
Тем временем террористы уже не надеются вернуться в состав Украины, а в Россию их принимать не хотят.
Фактически оставшиеся на оккупированных территориях два миллиона мирных жителей наблюдают признаки приближающейся катастрофы.
Теги: Россия, Донецк, Донбасс, имущество, ДНР, Захарченко, террористы
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