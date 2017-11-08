Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

"Власти "ДНР" убьют Донбасс. Сколько из нас витрину не делай - получается аттракцион ужасов”, - прозревший "ватник" из Донецка предсказал страшное будущее ОРДО

08.11.2017 14:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
"Власти "ДНР" убьют Донбасс. Сколько из нас витрину не делай - получается аттракцион ужасов”, - прозревший "ватник" из Донецка предсказал страшное будущее ОРДО

Каждый день писать по теме оккупированного Донбасса сторонникам “русского мира” тяжелее: даже самые ярые “ватники” видят, куда их ведут "вожди. Ощущение приближения крупных проблем никуда не денешь, даже если слушать рапорты о “благополучии в ДНР”. Донецкий блогер Donrf, поддерживающий террористов, пишет, что в оккупированном Донецке так называемая новая “власть” “угробила” будущее города, пишет “Диалог.UA.

Донецкий блогер Donrf уверяет, что как только Захачренко и его прихвостни начнут массово отбирать недвижимость у мирных жителей, начнется восстание, которого еще не видел Донецк. Уставшие от войны и бесправия люди не простят оккупантам потерю имущества. Блогер напомнил, что за три года “правления” Захарченко в ОРДО 18 антрацитовых шахт закрыто и затоплено, люди остались без работы, растет социальное напряжение. “Чиновники” пишут рапорты о крупных заводах, но предприятия не работают.

Тем временем террористы уже не надеются вернуться в состав Украины, а в Россию их принимать не хотят.

Фактически оставшиеся на оккупированных территориях два миллиона мирных жителей наблюдают признаки приближающейся катастрофы.



Теги: Россия, Донецк, Донбасс, имущество, ДНР, Захарченко, террористы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх