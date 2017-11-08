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Вновь остановлен Донецкий металлургический завод
08.11.2017 22:05
С начала ноября наблюдается фактическое прекращение производственного процесса на ОАО «Донецкий металлургический завод».
Об этом сообщает координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Дмитрий Тымчук на своей странице в Фейсбук, передает 62.ua.
Причина - прекращение выделения средств управляющей компанией ООО «Внешторгсервис». За указанные средства приобретались горюче-смазочные материалы, сырье, оборудование и другие необходимые средства для производства.
Теги: Донецк, Донбасс, металлургия, завод, остановка, Тымчук
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