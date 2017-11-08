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Завтра в Мариуполе обсудят новые тарифы Теплосети
Завтра, 9 ноября, состоится общественное обсуждение проекта постановления по тарифам на тепловую энергию, ее производство, транспортировку и поставку для нужд населения. Об этом сообщила пресс-служба горсовета, передает 0629.
“Открытое обсуждение проекта постановления НКРЕКУ «Об установлении тарифов на тепловую энергию, ее производство, транспортировку и поставку для нужд населения ККП ММР« Мариупольтеплосеть» и проекта постановления НКРЕКУ «О внесении изменений в некоторые постановления НКРЕКУ» состоится 9 ноября 2017 в 13:00, ул. Гризодубовой, д. 1, в помещении ККП ММР «Мариупольтеплосеть» (актовый зал), Г. Мариуполь”, - сказано в сообщении.
При этом, чтобы стать участником обсуждения новых тарифов “Теплосети”, необходимо было подать заявки в письменном и/или электронном виде ДО 7 ноября по адресу: Отдел Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, в Днепропетровской области, 49000 Днепропетровск, ул. Московская, 17 А, e-mail: [email protected], в копии [email protected] В то время как информацию о предстоящем обсуждении проекта пресс-служба горсовета опубликовала ТОЛЬКО 8 ноября.
Тем не менее, проект постановления НКРЕКУ вместе с протоколом открытых обсуждений тарифов на тепловую энергию обосновывающих материалов, необходимых для принятия решения, обнародуется с целью получения замечаний и предложений путем размещения на официальном сайте НКРЕКУ в сети Интернет (http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/Proekty/proekty_rishen/2017/proekt_276/proekt_276-10.10.2017.pdf.)
Замечания и предложения к обнародованным материалам от мариупольцев принимаются до 8 ноября 2017 в письменном и/или электронном виде по адресу: Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, ул. Смоленская 19 м. Киев, 03057; e-mail: [email protected], контактное лицо: Грабар Людмила Ивановна, тел. (044) 207-19-27.
Напомним, как сообщалось ранее премьер министр Владими Гройсман заявил, что не видит оснований для повышения тарифов на тепло, горячую воду и другие коммунальные услуги.
Теги: Донбасс, Мариуполь, горсовет, тарифы, теплосеть, Гройсман
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