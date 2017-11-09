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У Донецкой маршрутки отвалились колеса прямо во время движения
09.11.2017 13:00
Донецкий автопарк приходит в аварийное состояние, автобусы теряют колеса во время движения. В Донецке произошло ДТП с участием автобуса. Об инциденте сообщил ресурс 62.ua.
Вчера, 8 ноября, во время движения у автобуса отвалилась задняя колесная пара. Колеса «потеряла» маршрутка № 70. О пострадавших в результате ДТП данных не поступало.
Автор статьи: Алина Шкода
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донецк, Донбасс, маршрутка, колесо
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