Вести АТО: бойцов ВСУ обстреляли из минометов и пехотного вооружения, есть погибшие

09.11.2017 10:05

В течение минувших суток незаконные вооруженные формирования 19 раз нарушили перемирие, в результате чего один украинский боец погиб, двое ранены, один получил боевую травму. Об этом в четверг, 9 ноября, сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в соцсети Facebook, передает Корреспондент.

Отмечается, что обстановка в районе проведения АТО не претерпела существенных изменений. Противник не прекращал обстрелы позиций Вооруженных сил Украины, применяя минометы и весь спектр пехотного вооружения. В ответ украинские военные 13 раз жестко подавляли активность противника.

На приморском направлении во второй половине дня незаконные вооруженные формирования в течение 30 минут били из минометов калибров 120 и 82 миллиметра и вооружения БМП по защитникам Павлополя.

А на подступах к Донецку сепаратисты применяли противотанковые гранатометы и пулеметы неподалеку Зайцевого.

На луганском направлении противник обстреливал из стрелкового вооружения опорные пункты ВСУ у Крымского, Новоалександровки, Луганского, Катериновки. В результате одного из этих обстрелов около 18 часов был ранен военнослужащий сил АТО, еще один получил боевую травму.

Источник: https://from-ua.com