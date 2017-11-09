Заметки из прифронтового блокнота: Гремят над парком грозы рукотворные

09.11.2017 21:48

Катали осень по аллеям

Поздняя осень удивительно похожа на морское дно после отлива. Только вместо водорослей - сугробы разноликих листьев, где выброшенные за порог трутни тщетно пытаются отыскать поживу.

А так один к одному. Ползучая сырость, обилие серого, запах йода. И пресный, как похлёбка в богадельне, дождик.

Впрочем, осени иногда становится совестно за свои проделки. И тогда она загоняет в стойло косяки ветреных лошадей, а заодно принимается соскребать с небосвода грязную пену дождевых облаков.

Земля благодарно принимает милостыню. Вскоре дождь стихает, и уже бодрыми голосами перекликаются синицы. А спустя четверть часа аллеи осеннего парка заполняет разноцветье детских курточек.

Юных граждан сопровождают мамаши. Принарядились, словно осенние невесты на выданье. Особенно дама с целым выводком мелкоты. Вплетённая в косу небесно-голубая лента игриво щекочет выпуклости пониже талии, под цвет ленты и коляска, которую многодетная мать катит по аллее.

И хотя транспортное средство вровень с бортами заполнено кленовыми листьями, пятеро или шестеро малышей продолжают тащить дары осени. Завидев целую кучу такого добра рядом со скамьёй, где я сижу, они, словно напавшие на золотую жилу старатели, поднимают счастливый ор.

Но ничто не вечно под луной. В том числе - детское счастье. Ни с того, ни с сего над аллеями грянула гроза: «Трах, тах, тар-рах». И вслед за раскатами шипящее эхо. Будто кто плеснул шайку ледяной воды на раскалённую каменку.

Роняя на бегу добычу, золотоискатели метутся к матери. Облепили её со всех сторон, самый шустрый под коляску залез.

И снова - «Трах, тах, тар-рах». А за мгновенье до этого из-за околицы трижды отстучала пушка боевой машины пехоты.

Мне бы запечатлеть перепуганное семейство. Однако честно признаюсь, от неожиданности сам опешил. Даже зажигалку под ноги обронил. А пока поднимал да прикуривал, семейство уже сворачивало на боковую аллею. Только небесно-голубая коляска мелькнула за кустиками бирючины.

А над парком продолжала бушевать рукотворная гроза. Что ж, воистину сказано: «Если природа устроит праздник, то человек постарается испортить его».

И словно в насмешку над парком воссияла радуга

И радуга в насмешку...





Я не последовал примеру многочисленного семейства. Сказались врождённая лень и наше извечное «Авось, пронесёт». Да и бегать под самоликвидирующимися над темечком снарядами всё равно, что играть в кошки-мышки с медведем. Если пожелает, всё равно догонит.

Это только моя хозяйка свято верит в надёжность виноградной лозы. После того, как пуля пробила козырёк кровли, перетащила пластиковое кресло под защиту куста «Кодрянки».

А вообще-то, за три года народ приноровился к пострелушкам. Даже родившаяся в начале прошлого века бабка знает, что осколки мины летят над землёй ещё ниже, чем ласточки перед дождем. Заодно она посоветует иметь в поле зрения на постоянной основе канавы, бордюры и прочие складки местности.

Правила поведения при рукотворной грозе выглядят несколько иначе. Канава здесь уже не спасёт и вдобавок ко всему лежащий плашмя обыватель подставляет под осколки не только голову, плечи и коленки.

Поэтому я не стал рисковать другими, ценными для всякого мужика частями тела, и продолжал сидеть на парковой скамье. Ну, а когда трескотня поутихла, двинулся по стопам сбежавших добытчиков даров осени.

На выходе из парка застыла раскрашенная под всходы озимой карета «скорой помощи». Здесь же, поперёк придорожной канавы ничком лежит гражданин помятой наружности, над которым в позе скорбящей вдовы склонилась молодая фельдшерица.

- Наповал? - спросил я, хотя, если судить по забрызганным листьям, всё было ясно без слов. - Много таких сегодня?

- Третий, - последовал ответ. - Сидел бы дома, как нормальные люди... Так нет же, обязательно надо шляться по улицам...

- Ну, а если нужда заставила? Меня, например, сегодня пригласили на день варенья... Так чем его, осколком пристукнуло?

- Нет. Кое-что иное. Но тоже разит наповал, - с этими словами фельдшерица носком туфельки указала на валяющуюся рядом с «трупом» поллитровку. - А люди панику устроили: «Человека ранило возле парка. В крови весь».

- Так он действительно листву вокруг себя всю окропил...

- После того, как попытался носом вспахать асфальт... Ой, что это?

- Радуга. Наверное, последняя в этом году. А ещё говорят, что она бывает только после грозы природной.

Если брызнет осколками лобовое стекло...

Война никого и ничто не щадит.

Лицо фельдшерицы показалось знакомым. Наверное, видел через затонированное дождём стекло зелёной кареты на каком-нибудь перекрёстке. Да толком не успел разглядеть.

Но ведь, если на то пошло, медиков, пожарных, членов аварийной бригады газовой службы, электромонтёров и даже сантехников прифронтовой зоны надо не просто узнавать, а приветствовать земным поклоном.

Эти ребята и в мирное время знали, почём фунт лиха. Своего, а большей частью - чужого. Война же выдвинула их на переднюю линию, можно сказать, в окопы боевого охранения.

С той лишь разницей, что медиков, огнеборцев и иже с ними обстреливают из всех видов оружия, а они, в лучшем случае, расплачиваются с обидчиками «незлым тихим словом».

Правда, личное мнение обижаемых едва ли доходит до адресата. Ну, скажите на милость, кто мог услышать причитания водителя ассенизаторской машины, у которой оказались пробиты осколками мины колесо и цистерна? Прохожие? Так они на всех парах спешили подальше от обстреливаемого квадрата и умопомрачительного запаха.

И только водитель жижеоткатчика, кляня судьбу и войну, продолжал оставаться на боевом посту. Укротив при помощи брезентовой рукавицы струйку нечистот, он, как чёрт сковородкой, гремел домкратом.

Пяток пробоин я насчитал в обшивке кабины автовышки энергетиков, которые сращивали перебитые провода рядом с корпунктом. И заодно стал свидетелем характерного для сегодняшнего дня диалога:

- Слезай со столба, стрелять начали! - орёт снизу водитель.

- Постреляют и перестанут, - отвечает сверху монтёр. - У меня ноги не казённые, чтобы по лестнице козликом скакать.

Зелёная карета видимых повреждений, на первый взгляд, не имеет. Однако, по словам фельдшерицы, в переплёты попадала регулярно:

- При обстрелах, - вздохнула молодайка, - мы не обязаны выезжать. Но если где-то кровью истекает человек, об инструкциях и собственной безопасности вспоминаешь лишь после того, когда от осколка рассыпается лобовое стекло...

- А что с этим гражданином намерены делать?

- Как и со всяким пострадавшим. Доставим по назначению. Пусть дежурный травматолог осмотрит.

Сергей ВАСИЛЬЕВ.

Фото автора.