Боевики "ДНР" запретили медикам общаться с наблюдателями ОБСЕ

10.11.2017 14:09

Медработники центральной городской больницы в г. Дебальцево (оккупирован боевиками "ДНР") сообщили команде СММ ОБСЕ, что не могут предоставить информацию без разрешения члена террористической группировки "ДНР".



Об этом сообщает в последнем отчееу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 9 ноября). Там же отмечается, что позже в этот день собеседники сказали, что информация по больницам предоставляется исключительно членами "ДНР" в Донецке.