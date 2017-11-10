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Архив - Донецкая область

Часть Макеевки оставят без тепла

10.11.2017 20:30
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Часть Макеевки оставят без тепла

"Макеевтеплосеть" сообщила, что планируется провести завтра плановые ремонтные работы, отключив десятки домов оккупированной боевиками "ДНР" Макеевки от центрального отопления.

Плановые ремонтные работы запланированы 11 ноября в Горняцком районе города Макеевки. С 6:00 до 21:00 будет остановлена котельная находящееся по адресу микрорайон "Зелёный" д.2, для проведения ремонтных работ на центральной магистрали. В результате от центрального отопления будет отключено 59 домов.



Теги: Донбасс, Макеевка, ремонт, отопление, ДНР
 
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