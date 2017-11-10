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Донбасс начали спасать от экологической катастрофы
Украинская сторона совместного центра по координации и контролю за прекращением огня на Донбассе (СЦКК) сообщила, что начались аварийно-восстановительные работы на одном из критических объектов гражданской инфраструктуры Донбасса.
Речь идет о шламонакопители 3-й очереди Торецкого (бывшего Дзержинского) фенольного завода, который расположен вблизи линии разграничения сторон (между подконтрольным Украине Торецком и оккупированной Горловкой).
К проведению восстановительных работ привлекались ремонтные бригады аварийно-спасательной службы предприятия. Безопасность проведения работ обеспечивали офицеры-наблюдатели украинской стороны СЦКК, специалисты ГСЧС Украины, представители подразделений гражданско-военного сотрудничества, а также патрули СММ ОБСЕ.
Перед началом восстановительных работ, специалисты ГСЧС Украины провели инженерные работы по обследованию территории шламонакопителя на наличие неразорвавшихся боеприпасов и других взрывных устройств. После этого ремонтная бригада отсыпала поврежденную дорогу, которая ведет к шламонакопителю. Также перенесли сливное устройство и установили желоб, начали нивелирования верха дамбы и уровня жидкости.
Впереди еще много работы, но специалисты предприятия надеются, что погодные условия и слаженная работа всех сторон позволят своевременно и качественно выполнить плановые задания.
Украинская сторона СЦКК надеется, что и в дальнейшем совместными усилиями удастся поддерживать экологическую безопасность и восстанавливать поврежденную гражданскую инфраструктуру Донбасса.
Теги: Донбасс, экология, Торецк, СЦКК
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