Донбасс начали спасать от экологической катастрофы

10.11.2017 08:51

Украинская сторона совместного центра по координации и контролю за прекращением огня на Донбассе (СЦКК) сообщила, что начались аварийно-восстановительные работы на одном из критических объектов гражданской инфраструктуры Донбасса.



Речь идет о шламонакопители 3-й очереди Торецкого (бывшего Дзержинского) фенольного завода, который расположен вблизи линии разграничения сторон (между подконтрольным Украине Торецком и оккупированной Горловкой).



К проведению восстановительных работ привлекались ремонтные бригады аварийно-спасательной службы предприятия. Безопасность проведения работ обеспечивали офицеры-наблюдатели украинской стороны СЦКК, специалисты ГСЧС Украины, представители подразделений гражданско-военного сотрудничества, а также патрули СММ ОБСЕ.



Перед началом восстановительных работ, специалисты ГСЧС Украины провели инженерные работы по обследованию территории шламонакопителя на наличие неразорвавшихся боеприпасов и других взрывных устройств. После этого ремонтная бригада отсыпала поврежденную дорогу, которая ведет к шламонакопителю. Также перенесли сливное устройство и установили желоб, начали нивелирования верха дамбы и уровня жидкости.



Впереди еще много работы, но специалисты предприятия надеются, что погодные условия и слаженная работа всех сторон позволят своевременно и качественно выполнить плановые задания.



Украинская сторона СЦКК надеется, что и в дальнейшем совместными усилиями удастся поддерживать экологическую безопасность и восстанавливать поврежденную гражданскую инфраструктуру Донбасса.