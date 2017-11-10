Последние новости раздела
- Горловские автобусы дождалиь ключей12:19
- "Подарок судьбы". Волонтер заявил о дезертирах из "ДНР"11:53
- Донбасс: оккупанты сменили воздушную разведку на земную11:44
- Донетчину освободили от новой порции взрывного кошмара11:33
- В Авдеевке остановили человека с гранатой11:23
- В Донецке отключили последние украинские телеканалы11:15
- Соцсети о ситуации на донбасских КПВВ: беспредел и жуткие очереди11:13
- На Донетчине будут судить водителя-убийцу10:58
- В Покровську знайшли арсенал боєприпасів 10:44
- Пограничники на одном из донбасских КПВВ трижды отбивались от взятки10:31
Донбасс: оккупанты сменили воздушную разведку на земную
10.11.2017 11:44
В связи с ухудшением погодных условий противник был вынужден сократить интенсивность ведения воздушной разведки боевых порядков ВСУ с применением беспилотников.
Об этом сообщает группа Информационное Сопротивление, отмечая, что в период с 31 октября по 6 ноября с.г. было зафиксировано всего 3 разведывательных полетов БПЛА оккупантов.
"Вместе с тем на ряде участков отмечается активизация деятельности ДРГ противника, направленная на вскрытие боевых порядков ВСУ, а также проведение разведывательно-диверсионных акций на территории, подконтрольной Украине", - отмечают в ИС.
Теги: Донбасс, разведка, беспилотник, боевики
Читайте также:
- Самолет США провел новую разведку над Донбассом
- Россияне полностью контролируют аэроразведку под Мариуполем
- Боевики вместо беспилотника ОБСЕ обстреляли собственный
- Украинский самолёт привёз в Африку американские беспилотники
- США провели разведку над Донбассом
- Позиции боевиков во второй линии обороны пустуют, - аэроразведка
- Горловские автобусы дождалиь ключей12:19
- Луганщину взрывали 75 раз12:07
- "Подарок судьбы". Волонтер заявил о дезертирах из "ДНР"11:53
- Донбасс: оккупанты сменили воздушную разведку на земную11:44
- Донетчину освободили от новой порции взрывного кошмара11:33
- В Авдеевке остановили человека с гранатой11:23
- В Донецке отключили последние украинские телеканалы11:15
- Соцсети о ситуации на донбасских КПВВ: беспредел и жуткие очереди11:13
- На Донетчине будут судить водителя-убийцу10:58
- В Луганске заминировали здание "МВД"10:50
- Луганщину взрывали 75 раз12:07
- "Подарок судьбы". Волонтер заявил о дезертирах из "ДНР"11:53
- Донбасс: оккупанты сменили воздушную разведку на земную11:44
- Донетчину освободили от новой порции взрывного кошмара11:33
- В Авдеевке остановили человека с гранатой11:23
- В Донецке отключили последние украинские телеканалы11:15
- Соцсети о ситуации на донбасских КПВВ: беспредел и жуткие очереди11:13
- На Донетчине будут судить водителя-убийцу10:58
- В Луганске заминировали здание "МВД"10:50
- "Человек-ракета" из Великобритании установил рекорд скорости (ВИДЕО)10:45
- Как с помощью граната снизить давление и вылечить простуду22:13
- Заметки из прифронтового блокнота: Гремят над парком грозы рукотворные21:48
- За допомогою яких продуктів можна підвищити гемоглобін?18:38
- Судьба писательницы. Ирэн Роздобудько: о книгах, войне на Донбассе и ломке сознания16:30
- Этот популярный фрукт может быть смертельно опасен для здоровья15:00
- Стресс: как быстро выйти из этого состояния13:35
- Осторожно, корь: болезнь атаковала еще один регион Украины09:31
- Памяти друга - журналиста и патриота09:21
- Донбасский фронт: В зоне АТО обострение - бьёт «отведённое» вооружение08:45
- Откуда берутся болезни: подсказки из психосоматики08:18
- Переселенцы Донбасса: Права и обязанности
- Кремлевский пропагандист вызвал громкий скандал в “ДНР” – причина шокирует даже циников
- “Антон Мышко, 58-я бригада. Сегодня ночью его не стало”, - Цаплиенко рассказал о героической гибели еще одного защитника Украины
- В ОРДО вскоре будет громко и страшно
- Последствия обстрела Донецка ужасны
- Эксперты рассказали о вреде квашеной капусты
- “Две батареи бухла он уничтожил”, - в соцсетях поднялся дикий хохот из-за помутнения у Захарченко по поводу “уничтожения артиллерии ВСУ”
- Не Донецк и Луганск: военный рассказал, какой город Путин планировал сделать столицей "Новороссии". ВИДЕО
- "Я признаю Новороссию!" - на Донбассе убит российский наемник из-под Санкт-Петербурга, убивавший украинцев ради создания "Новороссии"
- Волкер: У России есть два варианта действий на Донбассе