Донбасс: оккупанты сменили воздушную разведку на земную

10.11.2017 11:44

В связи с ухудшением погодных условий противник был вынужден сократить интенсивность ведения воздушной разведки боевых порядков ВСУ с применением беспилотников.



Об этом сообщает группа Информационное Сопротивление, отмечая, что в период с 31 октября по 6 ноября с.г. было зафиксировано всего 3 разведывательных полетов БПЛА оккупантов.



"Вместе с тем на ряде участков отмечается активизация деятельности ДРГ противника, направленная на вскрытие боевых порядков ВСУ, а также проведение разведывательно-диверсионных акций на территории, подконтрольной Украине", - отмечают в ИС.