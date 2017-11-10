Донбасс: в местах развода сил и средства вовсю идет стрельба

10.11.2017 13:37

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 9 ноября), зафиксированы новые нарушения на участкам разведения сторон.



Ночью 6 ноября камера СММ в подконтрольном "ДНР" Петровском зафиксировала (в хронологической последовательности) 13 трассирующих снарядов с запада на восток, 28 трассирующих снарядов с северо-запада на юго-восток, 15 трассирующих снарядов с запада на восток, 1 трассирующий снаряд с востока на запад, 4 трассирующих снаряда с запада на восток и еще 4 трассирующих снаряда с юго-запада на северо-восток — все на расстоянии 1–3 км к югу и юго-западу. По оценке СММ, 14 снарядов с северо-запада на юго-восток и 4 снаряда с юго-запада на северо-восток пролетали в пределах участка разведения. Определить, произошли ли другие из вышеперечисленных нарушений режима прекращения огня на участке разведения или за его пределами, не представлялось возможным.



8 ноября, ведя наблюдение на южной стороне моста в Станице Луганской, команда Миссии слышала 1 взрыв неопределенного происхождения, а через 9 минут увидела 10 выпущенных вверх осветительных ракет — все в 3 км к юго-востоку (по оценке, за пределами участка разведения).



Находясь вблизи южной окраины участка разведения, расположенного южнее подконтрольного правительству Золотого, члены патруля СММ отметили, что 14 противотанковых мин, которые ранее были замечены примерно в 100 м к северу от блокпоста "ЛНР" в пределах участка разведения (см. Ежедневный отчет СММ от 20 октября 2017 года), больше там не было.



Напомним, что в Рамочном решении Трехсторонней контактной группы минских переоворщиков от 21 сентября 2016 года говорится о разведении сил и средств в районах н. п. Станица Луганская (16 км к северо-востоку от Луганска), н. п. Золотое (60 км к западу от Луганска) и н. п. Петровское (41 км к югу от Донецка).