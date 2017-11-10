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Архив - Донецкая область

Донбасские КПВВ штурмуют тысячи человек и машин

10.11.2017 10:15
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Донбасские КПВВ штурмуют тысячи человек и машин

Через контрольные пункты въезда-выезда линии разграничения за минувшие сутки прошли почти 34,6 тысяч человек и 4,3 тысячи транспортных средств.

Такие данные приводит Госпогранслужба Украины уточняя, что через КПВВ "Майорское" проследовали 8335 человек и 880 транспортных средств; через КПВВ "Марьинка" - 8595 человек и 1540 транспортных средств; через КПВВ "Новотроицкое" - 6190 человек и 1005 транспортных средств; через КПВВ "Гнутово" - 4225 человек и 960 транспортных средств; через КПВВ "Станица Луганская" - 7320 человек.

Сегодня с утра у КПВВ "Майорское" было зафиксировано 40 авто на въезд и 80 – на выезд; у КПВВ "Марьинка" - 40 и 100; у КПВВ "Новотроицкое" - 0 и 10; у КПВВ "Гнутово" - 60 и 90 соответственно.



Теги: Донбасс, пункты пропуска, линия разграничения, КПВВ
 
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