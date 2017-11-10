Донецкое направление: 5 "не тяжелых" обстрелов

10.11.2017 13:03

Как рассказал сегодня на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко, на Донецком направлении противник за минувшие сутки не применял тяжелого вооружения.



В то же время, оккупанты трижды открывали прицельный огонь из стрелкового оружия по нашим позициям вблизи Авдеевки. Также обстрелам подвергались украинские опорные пункты неподалеку Водяного и Славного.



Всего на этом направлении оккупанты открывали огонь 5 раз, и 5 раз получали жесткий ответ от наших войск - из гранатометов различных типов и стрелкового вооружения. Как следствие, в 4 из 5 случаев "мужества" боевикам хватало не более чем на полчаса ведения боевых действий.

Напомним, что всего вчера в зоне АТО оккупанты совершили 19 обстрелов, ранив 2 украинских военных.



Информационно-аналитический центр национальной безопасности Украины опубликовал карту, отображающую ситуацию в зоне проведения АТО по состоянию на начало сегодняшних суток.