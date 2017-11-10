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Донетчину накрыло 120 взрывами
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 9 ноября), в Донецкой области зафиксировали уменьшение количества нарушений режима прекращения огня по сравнению с предыдущим отчетным периодом. При этом зафиксировано большее количество взрывов (около 150 по сравнению с примерно 120 соответственно).
Так, поздно вечером 7 ноября камера СММ, установленная на Донецкой фильтровальной станции (15 км к северу от Донецка), зафиксировала 1 снаряд с запада на восток на расстоянии 0,5–1,5 км к югу. Утром 8 ноября эта камера зарегистрировала (в хронологической последовательности) 3 трассирующих снаряда с запада на восток и 1 взрыв неопределенного происхождения — все на расстоянии 0,5–1,5 км к югу. Ранним вечером эта камера зафиксировала (в хронологической последовательности) 6 снарядов с востока на запад, 23 взрыва, оцененных как разрывы снарядов, и 1 снаряд с северо-запада на юго-восток, за которым последовало в общей сложности 13 взрывов, оцененных как разрывы снарядов, 3 взрыва неопределенного происхождения, 11 снарядов (8 с востока на запад, 2 с запада на восток и 1 с северо-запада на юго-восток), а также 2 трассирующих снаряда с северо-запада на юго-восток — все на расстоянии 0,5–1,5 км к югу.
8 ноября, осуществляя мониторинг на юго-западной окраине подконтрольного правительству г. Авдеевка (17 км к северу от Донецка) в течение около 5 часов, наблюдатели слышали 5 взрывов, оцененных как выстрелы в 1–2 км к востоку, и еще 5 взрывов — как последовавшие за ними разрывы снарядов в 6–7 км к востоку. Кроме этого, команда Миссии слышала примерно 70 взрывов неопределенного происхождения, свыше 60 очередей из крупнокалиберного пулемета, а также более 80 выстрелов из стрелкового оружия — все на расстоянии 2–6 км в секторе от востока до юга. Во второй половине дня камера СММ, установленная в Авдеевке, зафиксировала (в хронологической последовательности) 1 взрыв, оцененный как разрыв снаряда, 3 снаряда с юго-запада на северо-восток, 13 трассирующих снарядов с юго-запада на северо-восток, 5 взрывов неопределенного происхождения, 1 взрыв, оцененный как выстрел (снаряд пролетал с северо-запада на юго-восток), 2 снаряда с востока на запад, 1 взрыв неопределенного происхождения и 1 снаряд с востока на запад — все на расстоянии 4–6 км к востоко-юго-востоку.
Осуществляя наблюдение на центральном железнодорожном вокзале подконтрольного "ДНР" Донецка (6 км к северо-востоку от центра города) на протяжении 4,5 часов, члены патруля Миссии слышали 13 взрывов неопределенного происхождения в 5–8 км к северо-северо-востоку.
Вечером 7 ноября, пребывая в подконтрольном правительству г. Светлодарск (57 км к северо‑востоку от Донецка), команда СММ слышала 3 взрыва, оцененных как выстрелы из 73-мм пушки боевой машины пехоты (БМП-1) в 5–6 км к юго-востоку, а также 2 взрыва неопределенного происхождения и свыше 50 очередей и выстрелов из стрелкового оружия — все на расстоянии 4–6 км к юго-востоку и юго-западу. Днем 8 ноября с этой же позиции наблюдатели слышали 2 взрыва неопределенного происхождения, 30 очередей из крупнокалиберного пулемета и 3 очереди из стрелкового оружия — все в 4–7 км к юго-западу и западу, а также 5 взрывов неопределенного происхождения и около 30 очередей из крупнокалиберного пулемета — все на расстоянии 3–5 км в секторе от северо-востока до юго-востока.
Вечером 7 ноября камера СММ в с. Широкино (20 км к востоку от Мариуполя) зафиксировала (в хронологической последовательности) 1 взрыв неопределенного происхождения, 32 снаряда с востока на запад, 1 — с запада на восток, 4 — с востока на запад, 1 — с юго-востока на северо-запад, 7 — с запада на восток, 1 — с востока на запад, 3 — с запада на восток, 15 — с востока на запад и 2 — с юга на север, 1 выпущенную вверх осветительную ракету и 2 снаряда с запада на восток — все на расстоянии 5–8 км к северу. Во второй половине дня 8 ноября эта камера зарегистрировала (в хронологической последовательности) 1 снаряд с запада на восток и 1 взрыв неопределенного происхождения — все на расстоянии 5–8 км к северу.
Теги: Донбасс, взрывы, обстрелы, СММ ОБСЕ
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