Донетчину взяли под усиленную охрану

10.11.2017 17:37

Сегодня, 10 ноября, на обеспечение общественной безопасности в подконтрольной части Донецкой области вышли усиленные патрули правоохранителей.



Главная цель - поддержание правопорядка. Приоритетными остаются изъятие из незаконного оборота оружия, взрывчатки и боеприпасов.



В Мариуполе личный состав проинструктировал заместитель начальника ГУНП в Донецкой области Павел Алексеенко, который выделил основные цели и задачи правоохранителей. Он напомнил, что продолжается отработка по спецоперации "Мигрант", которая направлена на предотвращение нелегальной миграции и подчеркнул, что рассчитывает на качественную противодействие незаконному обороту опасных предметов.



В 700-тысяном Мариуполе на улице выйдет 58 пеших патрулей, 5 групп реагирования патрульной полиции, 12 автопатрулей и 10 экипажей патрульной полиции.



После инструктажа правоохранители приступили к выполнению поставленных задач.