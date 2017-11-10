На Донеччині говорили про патріотичне виховання

10.11.2017 21:00

В місті Курахове Мар`їнського району Донеччини, на базі Курахівського професійного ліцею, відбулося виїзне засідання координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання при облдержадміністрації.



Засідання пройшло під керівництвом заступника голови Донецької облдержадміністрації, голови координаційної ради Ігоря Стокоза, членів обласної координаційної ради, за участю голови Мар`їнської райдержадміністрації, керівника військово-цивільної адміністрації Володимира Мороза, заступника голови райдержадміністрації Володимира Шехірєва, начальника відділу у справах сім`ї, молоді та спорту Оксани Грибань, членів обласної координаційної ради: голови Мар`їнської районної громадської організації "Українська спілка ветеранів Афганістану", керівника військово-патріотичного спортивного клубу "Білий барс" Михайла Гладкого та керівника військово-патріотичного спортивного клубу "Чорний вовк" Олега Георгієва.



У ході засідання були розглянуте питання про впровадження інформаційно-просвітницької діяльності з національно-патріотичного виховання, з якого доповіла головний спеціаліст відділу у справах сім’ї, молоді та гендерної рівності управління у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації Карина Шевченко.



Про хід виконання "Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді у Донецькій області на 2016-2020 роки" у Мар`їнському районі, про літні військово - патріотичні табори для дітей та молоді доповіла начальник відділу у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації Оксана Грибань.



По закінченню засідання члени координаційної ради відвідали скеледром, який обладнаний на базі Курахівського професійного ліцею. Це один із напрямків роботи у підготовці дітей до роботи військово - патріотичного табору. Веде гурткову роботу викладач ліцею Андрій Геревенко.



Далі делегація, до якої приєдналася начальник управління у справах сім`ї та молоді облдержадміністрації Лілія Золкіна, виїхала на базу відпочинку "Хвиля", на якій базується військово-патріотичний табір. На місці усі присутні оглянули територію з метою створення у 2018 році наметового табору.