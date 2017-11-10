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Архив - Донецкая область

На Донетчине 15-летний парень рухнул с огромной высоты

10.11.2017 09:07
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На Донетчине 15-летний парень рухнул с огромной высоты

В Селидово, на ул. К. Маркса, из окна квартиры на 7-м этаже 9-ти этажного жилого дома выпал 15-летний парень.

Он чудом выжил, упав на крышу пристроенного к дому магазина.

Спасатели 13-го Государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС в Донецкой области, прибывшие на место происшествия, совместно с сотрудниками скорой помощи наложили шины на пострадавшего. После чего с помощью носилок спустили его с крыши магазина к автомобилю скорой медицинской помощи.

Причины случившегося выясняются.



Теги: Донбасс, Селидово, спасатели, падение
 
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