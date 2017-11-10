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На Донетчине будут судить водителя-убийцу
В Донецкой области ушло в суд дело водителя, который в нетрезвом состоянии совершил смертельную аварию и удрал с места происшествия.
18 сентября текущего года водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем марки "ВАЗ - 21063" и двигался по проезжей части в г. Курахово Марьинского района с превышением установленной скорости движения в населенном пункте.
Обвиняемый, действуя в нарушение требований правил дорожного движения Украины, своевременно не принял мер к снижению скорости, в результате чего передней частью кузова транспортного средства совершил наезд на пешехода. С места ДТП нарушитель скрылся.
В результате дорожно-транспортного происшествия 41-летнему пешеходу были причинены телесные повреждения, от которых последний скончался на месте происшествия.
Под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области завершено досудебное расследование в отношении задержанного позже 42-летнего жителя Красногоровки по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 286 (совершение дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом) и ч. 1 ст. 135 (оставление в опасности) УК Украины.
Сейчас обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.
Санкция статьи предусматривает наказание от 3 до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.
Теги: Донбасс, смерть, прокуратура, ДТП
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