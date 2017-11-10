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На Донетчине изъяли опасное "наследство дедушки"
В результате обыска по месту жительства 58-летнего мужчины сотрудниками Краматорского отдела полиции было обнаружено самодельное устройство для осуществления выстрелов.
Полицейские обнаружили и изъяли у мужчины одноствольное ружье без приклада и 158 патронов различного калибра к автоматическому и мелкокалиберного оружия.
Мужчина признается, что оружие и часть патронов остались ему в наследство после смерти дедушки, а вторую часть боеприпасов он якобы нашел в окрестностях города, сразу после того, как Краматорск был освобожден от незаконных вооруженных формирований.
Кроме того, правоохранители обнаружили у мужчины пакет с ветвями высушенной конопли, которые он якобы хранит уже несколько лет, чтобы "изготавливать снасти для рыбалки".
Сведения по обоим фактам внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 "Ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения" и ч. 1 ст. 309 "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта" Уголовного кодекса Украины.
Теги: Донбасс, Краматорск, наркотики, полиция, боеприпасы
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