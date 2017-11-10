Неделя обстрелов: Донбасс пережил 150 огневых налетов

10.11.2017 19:40

На протяжении последней недели российские оккупационные войска на Донбассе увеличили интенсивность нанесения огневых ударов по позициям украинских войск и населенным пунктам на подконтрольной Украине территории. Об этом сообщает в своей сегодняшней сводке группа Информационное Сопротивление.



По данным ИС, в течение недели подразделения "1 АК ДНР" и "2 АК ЛНР" (оперативно подчинены 8-й армии Южного военного округа ВС РФ) осуществили порядка 150 огневых налетов (за прошлый недельный период – порядка 130) из 82/120-мм минометов, 122-мм РСЗО “Град”, 122-мм переносных реактивных пусковых установок “Град-П”, вооружения ББМ (в т.ч. танков).



"Наиболее интенсивно огневые удары наносились противником по позициям украинских войск в районе населенных пунктов Трехизбенка, Новотошковское, Крымское, Кряковка, Ореховое, Троицкое, Новоалександровка, Зайцево, Авдеевка, Опытное, Пески, Староигнатьевка, Талаковка, Водяное и Широкино, - сообщает ИС. - На ряде участков отмечается откровенно провокационный характер обстрелов, с целью вызвать и зафиксировать ответный огонь украинских войск".