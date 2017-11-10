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Новые автобусы Горловки ждут главаря "ДНР"
10 новых автобусов чье прибытие в оккупированную Горловку "власти" распиарили 1 ноября, до сих пор не вышли на маршруты города.
"За это время их уже оснастили плакатами с "дарственной" подписью главы самопровозглашенной "ДНР" Александра Захарченко, но на горловские улицы ни один из них пока так и не вышел", - сообщает журналист-переселенец, политолог Никита Синицын, вынужденно покинувший захваченную боевиками Горловку, но продолжающий отслеживать события на неподконтрольной правительству части Донетчины благодаря своим связям, поделился
По данным Никиты, причина загвоздки в том, что на автобусах отсутствуют "госномера" "ДНР".
"А номера отсутствуют, потому что в торжественной обстановке их намерен передать лично Александр Захарченко", - делится журналист.
Но пока главарь "ДНР" до Горловке не добрался. И автобусы ждут...
Теги: Донбасс, Горловка, ДНР, Захарченко, ОРДО, автобусы
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