Новые автобусы Горловки ждут главаря "ДНР"

10.11.2017 07:50

10 новых автобусов чье прибытие в оккупированную Горловку "власти" распиарили 1 ноября, до сих пор не вышли на маршруты города.



"За это время их уже оснастили плакатами с "дарственной" подписью главы самопровозглашенной "ДНР" Александра Захарченко, но на горловские улицы ни один из них пока так и не вышел", - сообщает журналист-переселенец, политолог Никита Синицын, вынужденно покинувший захваченную боевиками Горловку, но продолжающий отслеживать события на неподконтрольной правительству части Донетчины благодаря своим связям, поделился



По данным Никиты, причина загвоздки в том, что на автобусах отсутствуют "госномера" "ДНР".



"А номера отсутствуют, потому что в торжественной обстановке их намерен передать лично Александр Захарченко", - делится журналист.

Но пока главарь "ДНР" до Горловке не добрался. И автобусы ждут...