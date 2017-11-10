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Оккупанты Донбасса ставят мины и готовят инсценировки
Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что российское оккупационное командование активно минирует районы дислокации подразделений т.н. 1 и 2 Армейских корпусов ("армии" террористических группировок "ДНР" и "ЛНР" соотвественно).
По данным ГУР, тем самым захватчики увеличивают опасность и значительно усложняют жизнедеятельность населения на временно оккупированных территориях. В частности, в результате проведения минировании прекращено движение по дорогам и участкам местности, которые обеспечивали местным жителям удобное передвижение.
"С целью предотвращения недовольства и протестов местного населения, которому теперь необходимо осуществлять многокилометровые объезды минных заграждений и проходить дополнительные проверки на блок-постах, российское командование организовало проведение разъяснительной работы. Также проводится подготовка личного состава для инсценировки показательных "обезвреживаний диверсионных групп сил АТО" перед местным населением", - отмечается в сводке ГУР.
Теги: Донбасс, разведка, мины, оккупанты, ГУР
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