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Оккупанты Донбасса ставят мины и готовят инсценировки

10.11.2017 13:14
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Оккупанты Донбасса ставят мины и готовят инсценировки

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что российское оккупационное командование активно минирует районы дислокации подразделений т.н. 1 и 2 Армейских корпусов ("армии" террористических группировок "ДНР" и "ЛНР" соотвественно).

По данным ГУР, тем самым захватчики увеличивают опасность и значительно усложняют жизнедеятельность населения на временно оккупированных территориях. В частности, в результате проведения минировании прекращено движение по дорогам и участкам местности, которые обеспечивали местным жителям удобное передвижение.

"С целью предотвращения недовольства и протестов местного населения, которому теперь необходимо осуществлять многокилометровые объезды минных заграждений и проходить дополнительные проверки на блок-постах, российское командование организовало проведение разъяснительной работы. Также проводится подготовка личного состава для инсценировки показательных "обезвреживаний диверсионных групп сил АТО" перед местным населением", - отмечается в сводке ГУР.



Теги: Донбасс, разведка, мины, оккупанты, ГУР
 
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