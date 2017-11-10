Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Оккупанты Донбасса запустили нову электричку, заявив, что это "межреспубликанский поезд"

10.11.2017 20:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Оккупанты Донбасса запустили нову электричку, заявив, что это "межреспубликанский поезд"

Новые электрички начнут курсировать между террористическими образованиями "ДНР" и "ЛНР" с 13 ноября текущего года.

Как сообщают сепаратистские информресурсы, сделано это "по многочисленным обращениям пассажиров" и на основании согласования между соотвествующими "министертвами" псевдореспублик.

С 13 ноября назначаются "межреспубликанские пригородные поезда" (именно так их величают оккупанты) сообщением "Дебальцево–Мануиловка", "Мануиловка – Дебальцево" и "Дебальцево–Фащевка", "Фащевка – Дебальцево".

Поезда по маршруту Дебальцево–Мануиловка и в обратном направлении будут следовать через поселок Депрерадовка. Поезда сообщением Дебальцево – Фащевка и обратно будут останавливаться в поселке Чернухино.



Теги: Донбасс, поезд, электричка, ДНР, ЛНР, оккупанты
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх