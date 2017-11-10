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Оккупанты Донбасса запустили нову электричку, заявив, что это "межреспубликанский поезд"
10.11.2017 20:45
Новые электрички начнут курсировать между террористическими образованиями "ДНР" и "ЛНР" с 13 ноября текущего года.
Как сообщают сепаратистские информресурсы, сделано это "по многочисленным обращениям пассажиров" и на основании согласования между соотвествующими "министертвами" псевдореспублик.
С 13 ноября назначаются "межреспубликанские пригородные поезда" (именно так их величают оккупанты) сообщением "Дебальцево–Мануиловка", "Мануиловка – Дебальцево" и "Дебальцево–Фащевка", "Фащевка – Дебальцево".
Поезда по маршруту Дебальцево–Мануиловка и в обратном направлении будут следовать через поселок Депрерадовка. Поезда сообщением Дебальцево – Фащевка и обратно будут останавливаться в поселке Чернухино.
Теги: Донбасс, поезд, электричка, ДНР, ЛНР, оккупанты
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