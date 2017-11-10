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Остановили резню бензопилами в Донбассе
В темное время суток правоохранители застали в лесополосе Славянского района пять правонарушителей с бензопилами и грузовым автомобилем.
Жители села Варваровка Славянского района обратились в полицию с просьбой воспрепятствовать незаконной вырубке леса, которая проходила неподалеку от населенного пункта. Люди рассказывали, что уже несколько дней подряд слышали из ближайшей лесопосадки звук бензопилы и замечали грузовую "Газель", которая по два-три раза в день вывозила в неизвестном направлении дрова.
Когда отряд из пяти незаконных лесорубов в очередной раз прибыл на вырубку, его уже ждали сотрудники полиции. У правонарушителей было изъято автомобиль и бензопилы, а также груз свежеспиленного леса.
"Бригадиром" оказался краматорчанин 1984 года, который объяснил, что полученные незаконным путем дрова впоследствии продавались жителям Краматорска и Славянского района.
Славянским отделом полиции открыто уголовное производство по ст. 246 Уголовного кодекса Украины "Незаконная порубка леса". Ее санкция предусматривает различные наказания - от выплаты штрафа до лишения свободы сроком на 5 лет (в случае повторного правонарушения или действия группы лиц).
Теги: Донбасс, полиция, лес, вырубка
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