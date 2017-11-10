Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Почти 40 детей ранены и убиты на Донбассе

10.11.2017 15:40
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Почти 40 детей ранены и убиты на Донбассе

С начала года в районе проведения антитеррористической операции (АТО) на Донбассе погибли или пострадали 39 детей. Об этом сегодня, 10 ноября, заявил первый заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг.

По словам Хуга, последний случай гибели ребенка был зафиксирован в Петровском районе Донецка 6 ноября, где 9-летний ребенок подорвался на снаряде. Еще двое детей в результате разрыва боеприпаса были ранены.

Ранее в ОБСЕ заявили, что с начала года в результате боевых действий на Донбассе пострадали (были ранены или убиты) более 400 мирных жителей.



Теги: Донбасс, дети, взрыв, жертвы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх