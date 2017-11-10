Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Пограничники на одном из донбасских КПВВ трижды отбивались от взятки

10.11.2017 10:31
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Пограничники на одном из донбасских КПВВ трижды отбивались от взятки

На КПВВ "Майорское", что у линии разграничения, пограничники вчера задокументировали три попытки оказания неправомерного денежного вознаграждения за беспрепятственное пересечение линии разграничения.

От неправомерных средств пограничники отказались и направили сообщение в Национальной полиции об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 369 УК (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу), сообщает Госпогранслужба Украины.



Теги: Донбасс, взятка, Майорск, КПВВ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх