Последние новости раздела
- Оккупанты Донетчины избавляются от женщин21:40
- Ситуация на Донбассе: СММ ОБСЕ требует безотлагательных действий21:20
- На Донеччині говорили про патріотичне виховання21:00
- Оккупанты Донбасса запустили нову электричку, заявив, что это "межреспубликанский поезд"20:45
- В зоні АТО противник зробив більше 10 пострілів з танку по околицях Пісків20:33
- Часть Макеевки оставят без тепла20:30
- Обстрелы на Приморском направлении: военные и мирные откровения20:04
- Зона АТО: хірургічний рухомий кабінет рятує життя на передовій20:00
- Неделя обстрелов: Донбасс пережил 150 огневых налетов19:40
- Попранная граница: что увидели наблюдатели на Донбассе19:21
Попранная граница: что увидели наблюдатели на Донбассе
10.11.2017 19:21
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 9 ноября), наблюдатели посетили приграничный район, который не контролируется правительством.
Наблюдая за ситуацией в пункте пропуска вблизи с. Мариновка (78 км к востоку от Донецка) в течение приблизительно 1 часа и 40 минут, команда СММ видела, что из Украины выехали 28 автомобилей (17 с украинскими номерными знаками, 6 — с российскими и 5 с табличками "ДНР") и 3 грузовика с тентованными грузовыми отсеками (с украинскими номерными знаками).
За тот же промежуток времени в Украину въехали 19 автомобилей (7 с украинскими номерными знаками, 7 — с российскими и 5 с табличками "ДНР").
Теги: Донбасс, наблюдатели, граница, СММ ОБСЕ
Читайте также:
- Рішення Захарченка про «держкордон» є ультиматумом Україні – Тимчук
- Семенченко возмущен словами главного пограничника Украины о российских безоружных гумконвоях
- Ночьюдвое мужчин пытались перегнать из Луганской области в Россию стадо коз
- В России заявили, что у границ Украины приступила к "выполнению заданий" новая мотострелковая дивизия
- Полное выполнение Минских соглашений невозможно без вывода вооружений и войск с востока Украины
- Наблюдателям ОБСЕ продлили мандат на 2 российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" до конца апреля
- Оккупанты Донетчины избавляются от женщин21:40
- Ситуация на Донбассе: СММ ОБСЕ требует безотлагательных действий21:20
- На Донеччині говорили про патріотичне виховання21:00
- Оккупанты Донбасса запустили нову электричку, заявив, что это "межреспубликанский поезд"20:45
- В зоні АТО противник зробив більше 10 пострілів з танку по околицях Пісків20:33
- Часть Макеевки оставят без тепла20:30
- Обстрелы на Приморском направлении: военные и мирные откровения20:04
- Зона АТО: хірургічний рухомий кабінет рятує життя на передовій20:00
- Неделя обстрелов: Донбасс пережил 150 огневых налетов19:40
- Попранная граница: что увидели наблюдатели на Донбассе19:21
- Оккупанты Донетчины избавляются от женщин21:40
- Ситуация на Донбассе: СММ ОБСЕ требует безотлагательных действий21:20
- На Донеччині говорили про патріотичне виховання21:00
- Нашелся сын Саакашвили, "потерянный" в аэропорту20:58
- Оккупанты Донбасса запустили нову электричку, заявив, что это "межреспубликанский поезд"20:45
- В зоні АТО противник зробив більше 10 пострілів з танку по околицях Пісків20:33
- Часть Макеевки оставят без тепла20:30
- Фильм о Донбассе вновь стал победителем кинофорума20:15
- Обстрелы на Приморском направлении: военные и мирные откровения20:04
- Зона АТО: хірургічний рухомий кабінет рятує життя на передовій20:00
- Как с помощью граната снизить давление и вылечить простуду22:13
- Заметки из прифронтового блокнота: Гремят над парком грозы рукотворные21:48
- За допомогою яких продуктів можна підвищити гемоглобін?18:38
- Судьба писательницы. Ирэн Роздобудько: о книгах, войне на Донбассе и ломке сознания16:30
- Этот популярный фрукт может быть смертельно опасен для здоровья15:00
- Стресс: как быстро выйти из этого состояния13:35
- Осторожно, корь: болезнь атаковала еще один регион Украины09:31
- Памяти друга - журналиста и патриота09:21
- Донбасский фронт: В зоне АТО обострение - бьёт «отведённое» вооружение08:45
- Откуда берутся болезни: подсказки из психосоматики08:18
- В ОРДО вскоре будет громко и страшно
- Кремлевский пропагандист вызвал громкий скандал в “ДНР” – причина шокирует даже циников
- Переселенцы Донбасса: Права и обязанности
- “Антон Мышко, 58-я бригада. Сегодня ночью его не стало”, - Цаплиенко рассказал о героической гибели еще одного защитника Украины
- Эксперты рассказали о вреде квашеной капусты
- Последствия обстрела Донецка ужасны
- “Две батареи бухла он уничтожил”, - в соцсетях поднялся дикий хохот из-за помутнения у Захарченко по поводу “уничтожения артиллерии ВСУ”
- Не Донецк и Луганск: военный рассказал, какой город Путин планировал сделать столицей "Новороссии". ВИДЕО
- Рева озвучил размер средней пенсии в Украине
- "Я признаю Новороссию!" - на Донбассе убит российский наемник из-под Санкт-Петербурга, убивавший украинцев ради создания "Новороссии"