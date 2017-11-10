Попранная граница: что увидели наблюдатели на Донбассе

10.11.2017 19:21

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 9 ноября), наблюдатели посетили приграничный район, который не контролируется правительством.



Наблюдая за ситуацией в пункте пропуска вблизи с. Мариновка (78 км к востоку от Донецка) в течение приблизительно 1 часа и 40 минут, команда СММ видела, что из Украины выехали 28 автомобилей (17 с украинскими номерными знаками, 6 — с российскими и 5 с табличками "ДНР") и 3 грузовика с тентованными грузовыми отсеками (с украинскими номерными знаками).



За тот же промежуток времени в Украину въехали 19 автомобилей (7 с украинскими номерными знаками, 7 — с российскими и 5 с табличками "ДНР").