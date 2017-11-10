Рятувальники "гасили" школу в Лимані

10.11.2017 22:00

З метою забезпечення оперативного реагування та ефективного гасіння пожеж на об’єктах освіти та соціального захисту дітей рятувальники 21-го Державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Донецькій області провели практичні тактико-спеціальні навчання по гасінню умовної пожежі в будівлі спального корпусу Лиманської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат № 34.



Згідно легенди, в у будівлі навчального закладу сталася пожежа. До місця події були направлені чергові відділення пожежно-рятувального загону та Центру безпеки громадян. До приїзду пожежних, адміністрація школи-інтернату організувала та провела евакуацію дітей та співробітників. Вогнеборці, які прибули на місце події, у складі ланки ГЗДС провели розвідку приміщень спального корпусу будівлі школи та організували гасіння пожежі в загазованому та задимленому середовищі. Крім того, бійці ДСНС врятували одного школяра, який опинився в осередку пожежі.



Учні та співробітники навчального закладу змогли на власні очі побачити, як працюють пожежно-рятувальні підрозділи та вкотре упевнитися в тому, що у разі небезпеки завжди слід викликати Службу порятунку.



Після навчань, представники ДСНС організували та провели інформаційний виступ з навчанням співробітників та вихованців закладу освіти правилам дотримання пожежної безпеки в побуті, профілактики пожеж від дитячих пустощів з вогнем, а також поведінки у разі виявлення вибухонебезпечних предметів.



Крім того, малеча отримала можливість приміряти на себе пожежне спорядження, ознайомитися з пожежним спорядженням та інвентарем, посидіти на місці водія в пожежній машині, сфотографуватися разом з пожежними-рятувальниками.