Главная / Новости / Донецкая область / Россия учит донбасских террористов управлять летательными аппаратами
Последние новости раздела
- Организатору информаторской сети "ДНР" вынесли приговор16:42
- Тепло и маскировка: "симики" помогли в зоне АТО военным и гражданским16:30
- Россия учит донбасских террористов управлять летательными аппаратами16:16
- Важнейший для Донбасса законопроект рассматривают спешно и кулуарно?15:51
- Почти 40 детей ранены и убиты на Донбассе15:40
- Вернуть газ в Авдеевку! Жебривский провел важное совещание15:27
- Остановили резню бензопилами в Донбассе15:11
- На КПВВ "Станиця Луганська" наведуть порядок14:59
- В ОРДЛО подбросили ГСМ14:48
- В «ДНР» взяли на карандаш любителей «заграничных» поездок14:25
Россия учит донбасских террористов управлять летательными аппаратами
10.11.2017 16:16
Группа Информационное Сопротивление сообщила об очередном факте подчинения подразделений "1 АК ДНР" и "2 АК ЛНР" российскому командовании.
Таковым, по данным ИС, является подготовка военных специалистов наиболее дефицитных специальностей в учебных центрах на территории РФ.
"Так, установлено, что операторы БПЛА (беспилотный летательный аппарат) из состава "1 АК ДНР" и "2 АК ЛНР" проходят обучение и переподготовку в 4-м Центре боевого применения и подготовки летного состава ВКС РФ в г.Липецк (РФ)", - сообщили в ИС.
Теги: Россия, Донбасс, беспилотник, ДНР, ЛНР
Читайте также:
- СБУ выслала российского офицера в СЦКК, "сливавшего" информацию боевикам (АУДИО)
- США провели разведку над Донбассом
- Что означает переворот в ДНР для Украины: 5 пунктов
- Россия поставляет на оккупированный Донбасс просроченную вакцину от гриппа - блогер
- В Россию вывезли груз "200" в гробах и полиэтиленовых мешках
- "Вам же теперь американцы премию дадут", - сказал украинцам на блокпосту "заблудившийся" майор РФ
- Организатору информаторской сети "ДНР" вынесли приговор16:42
- На Луганщине вспыхнул гараж16:35
- Тепло и маскировка: "симики" помогли в зоне АТО военным и гражданским16:30
- Россия учит донбасских террористов управлять летательными аппаратами16:16
- Важнейший для Донбасса законопроект рассматривают спешно и кулуарно?15:51
- Почти 40 детей ранены и убиты на Донбассе15:40
- Вернуть газ в Авдеевку! Жебривский провел важное совещание15:27
- Остановили резню бензопилами в Донбассе15:11
- На КПВВ "Станиця Луганська" наведуть порядок14:59
- В ОРДЛО подбросили ГСМ14:48
- Рабинович - Левочкину: Чтобы бизнесмену зарабатывать - надо вместе с вами воровать, а я не буду16:52
- Организатору информаторской сети "ДНР" вынесли приговор16:42
- На Луганщине вспыхнул гараж16:35
- Тепло и маскировка: "симики" помогли в зоне АТО военным и гражданским16:30
- Россия учит донбасских террористов управлять летательными аппаратами16:16
- Важнейший для Донбасса законопроект рассматривают спешно и кулуарно?15:51
- Злоумышленники "заминировали" 10 украинских аэропортов15:45
- Почти 40 детей ранены и убиты на Донбассе15:40
- Вернуть газ в Авдеевку! Жебривский провел важное совещание15:27
- Остановили резню бензопилами в Донбассе15:11
- Как с помощью граната снизить давление и вылечить простуду22:13
- Заметки из прифронтового блокнота: Гремят над парком грозы рукотворные21:48
- За допомогою яких продуктів можна підвищити гемоглобін?18:38
- Судьба писательницы. Ирэн Роздобудько: о книгах, войне на Донбассе и ломке сознания16:30
- Этот популярный фрукт может быть смертельно опасен для здоровья15:00
- Стресс: как быстро выйти из этого состояния13:35
- Осторожно, корь: болезнь атаковала еще один регион Украины09:31
- Памяти друга - журналиста и патриота09:21
- Донбасский фронт: В зоне АТО обострение - бьёт «отведённое» вооружение08:45
- Откуда берутся болезни: подсказки из психосоматики08:18
- В ОРДО вскоре будет громко и страшно
- Переселенцы Донбасса: Права и обязанности
- Кремлевский пропагандист вызвал громкий скандал в “ДНР” – причина шокирует даже циников
- “Антон Мышко, 58-я бригада. Сегодня ночью его не стало”, - Цаплиенко рассказал о героической гибели еще одного защитника Украины
- Эксперты рассказали о вреде квашеной капусты
- Последствия обстрела Донецка ужасны
- “Две батареи бухла он уничтожил”, - в соцсетях поднялся дикий хохот из-за помутнения у Захарченко по поводу “уничтожения артиллерии ВСУ”
- Не Донецк и Луганск: военный рассказал, какой город Путин планировал сделать столицей "Новороссии". ВИДЕО
- "Я признаю Новороссию!" - на Донбассе убит российский наемник из-под Санкт-Петербурга, убивавший украинцев ради создания "Новороссии"
- Волкер: У России есть два варианта действий на Донбассе