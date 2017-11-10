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Архив - Донецкая область

Россия учит донбасских террористов управлять летательными аппаратами

10.11.2017 16:16
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Россия учит донбасских террористов управлять летательными аппаратами

Группа Информационное Сопротивление сообщила об очередном факте подчинения подразделений "1 АК ДНР" и "2 АК ЛНР" российскому командовании.

Таковым, по данным ИС, является подготовка военных специалистов наиболее дефицитных специальностей в учебных центрах на территории РФ.

"Так, установлено, что операторы БПЛА (беспилотный летательный аппарат) из состава "1 АК ДНР" и "2 АК ЛНР" проходят обучение и переподготовку в 4-м Центре боевого применения и подготовки летного состава ВКС РФ в г.Липецк (РФ)", - сообщили в ИС.



Теги: Россия, Донбасс, беспилотник, ДНР, ЛНР
 
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