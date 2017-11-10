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Штаб АТО: на Донбассе есть потери
10.11.2017 07:44
Согласно данным пресс-центра штаба АТО, 9 ноября на Донбассе в результате боевых действий были ранены двое украинских военных.
В сводке штаба также отмечается, что вчера российско-оккупационные войска произвели 19 обстрелов позиций защитников Украины на Донбассе. Силы АТО 12 раз применяли оружие на поражение противника.
В период с полуночи до шести вечера боевики обстреливали позиции ВСУ у Луганского, Авдеевки, Водяного. Позже под ударами оказались всё те же Луганское и Авдеевка, а также опорные пункты сил АТО у Крымского, Трехизбенки, Золотого, Валуйского, Славного.
"Кроме того, около 22 часов боевики выпустили 20 снарядов из артиллерии калибра 122 миллиметра в окрестностях Старого Айдара", - отмечается в сводке.
Теги: Донбасс, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы
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