Стрельба и неразборчивый крик: СММ ОБСЕ чуть не попала под «замес» на Донбассе

10.11.2017 07:10

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 9 ноября), наблюдатели стали свидетелями инцидента со стрельбой. Он произошел в н.п. Пикузы (бывшее Коминтерново, юг Донетчины, временно оккупированная территория).



Как сообщается в отчете, 8 ноября, в 11:30, когда члены патруля Миссии находились перед зданием магазина в центре подконтрольного боевикам «ДНР» с. Пикузы, они видели, что мужчина в одежде военного типа произвел 3 выстрела в воздух из автомата (АК-47) на расстоянии 30–50 м к востоку.



Через 3 минуты наблюдатели увидели, что мужчина пересек улицу и зашел за дом. Вслед за этим команда СММ услышала 5 выстрелов из стрелкового оружия на расстоянии как минимум 50 м к северо-востоку, произведенных с направления, где этот мужчина скрылся из виду.



Сразу после этого подъехал и остановился неподалеку автомобиль «Лада» светло-коричневого цвета с табличками «ДНР». Из автомобиля вышел невооруженный мужчина в одежде военного типа и зашел в магазин. Другой мужчина в одежде военного типа продолжил вести автомобиль в направлении, из которого прозвучали 5 выстрелов, и начал что-то неразборчиво кричать.



Через 5 минут наблюдатели покинули это место. Никто из членов патруля Миссии не пострадал. Имущество СММ повреждено не было.



