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Архив - Донецкая область

Тепло и маскировка: "симики" помогли в зоне АТО военным и гражданским

10.11.2017 16:30
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Тепло и маскировка: "симики" помогли в зоне АТО военным и гражданским

На этой неделе группы гражданско-военного сотрудничества "Светлодарск", "Торецкое" и "Петропавловка" обеспечили доставку для малообеспеченных семей прифронтовых населенных пунктов Луганское, Светлодарск, Озарянивка, Айдар и Геевка продуктов питания, теплой одежды и угля для обогрева помещений, переданных волонтерами и международными организациями.

Также группа гражданско-военного сотрудничества "Светлодарск" доставила военнослужащим 24-го отдельно-штурмового батальона "Айдар" на передовую 100 квадратных метров маскировочной сетки, ящик с теплыми вещами, утепленными стельками и детские рисунки, собранные общественным объединением "Народная самооборона Львовщины" .

Напомним, что представители Гражданско-военного сотрудничества, они же т.н. "симики" (CiMiC -civil military cooperation) - это военнослужащие, которые сглаживают отношения между гражданскими и военными в зоне боевых действий. Они помогают местному населению силами армии, взаимодействуют с местными администрациями ради оказания помощи местным жителям.



Теги: Донбасс, помощь, АТО, симики
 
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