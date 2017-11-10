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У боевиков ОРДЛО появились танки и пропали пушки
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 9 ноября), зафиксированы нарушения отвода вооружения со стороны оккупантов Донбасса.
Так, в неподконтрольных правительству районах члены патруля Миссии видели 6 танков (неустановленного типа) в боевой готовности юго-восточнее с. Терновое (57 км к востоку от Донецка), на участке, где ранее наблюдатели фиксировали проведение учений с боевой стрельбой. Позже в этот день команда СММ видела в этом месте 4 танка.
Наблюдатели еще раз посетили постоянное место хранения вооружения в неподконтрольном правительству районе и отметили, что там по-прежнему отсутствуют 7 буксируемых гаубиц (Д-30).
В неподконтрольных правительству районах команда Миссии видела 2 неподвижных БМП-1 и 1 неподвижную бронированную машину военного типа возле с. Новая Марьевка (64 км к югу от Донецка), а также свежие следы, по оценке, от двух или трех боевых машин (типа БМП), которые вели на юг возле с. Новая Таврия (25 км к северо-востоку от Мариуполя).
Теги: Донбасс, вооружение, боевики, СММ ОБСЕ
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