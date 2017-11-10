В «ДНР» взяли на карандаш любителей «заграничных» поездок

10.11.2017 14:25

Так называемое «министерство доходов и сборов» «ДНР» заявляет о введении учетных карточек для транспортных средств, которые часто въезжают и выезжают на оккупированную часть Донецкой области. Об этом говорится в «приказе» «министерства», сообщает Informator.media.

Карточки будут оформляться на личный транспорт, который «неоднократно» перемещается «через таможенную границу ДНР».

Под неоднократностью понимается перемещение одним и тем же лицом одного транспортного средства не реже, чем один раз в 30 календарных дней.

При этом в приказе сказано, что при утере учетной карточки дубликат не выдается. Другую карточку можно получить только на основании разрешения заместителя «министра — директора департамента таможенного дела Миндоходов», подав письменное обращение.