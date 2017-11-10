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Архив - Донецкая область

В Донецке отключили последние украинские телеканалы

10.11.2017 11:15
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В Донецке отключили последние украинские телеканалы

В самопровозглашенной ДНР, в городе Донецке, прекратили свое вещание спортивные украинские каналы "Футбол 1" и "Футбол 2", сообщает Интернет-газета "Жизнь".
Жители Донецка, которые подключены к интернет-провайдеру "Матрикс" до вчерашнего дня имели возможность смотреть спортивные украинские телевизионные каналы "Футбол 1" и "Футбол 2", причем это были единственные телеканалы вещающие из Украины, которые остались после глобального отключения "республикой" еще в 2014 году.
С сегодняшнего дня, все клиенты провайдера при переключении на тв-канал увидели следующую надпись: - "Уважаемый абонент! Вещание данного канала остановлено в связи с требованием Министерства информации ДНР. Все вопросы относительно блокировки каналов Вы можете задать непосредственно в Министерстве информации по номеру: 071-311-47-01".
На футбольных каналах "Футбол 1" и "Футбол 2" показывали чемпионаты ведущих европейских чемпионатов, а главное, велась трансляция футбольных поединков с участием родного для дончан ФК "Шахтер". Также канал является официальным транслятором Лиги чемпионов, футбольных матчей сборной Украины и чемпионата мира по футболу 2018, который пройдет в России.



Теги: Украина, Донецк, Донбасс, отключение, телеканал
 
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