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В ОРДЛО подбросили ГСМ
10.11.2017 14:48
Россия прислала в ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской области — неподконтрольная Украине территория) 5,8 тыс. тонн горюче-смазочных материалов. Для войны.
"Для обеспечения террористической деятельности частей и соединений "1 АК ДНР" и "2 АК ЛНР" на протяжении последней недели с территории России было доставлено порядка 2 900 тонн ГСМ: около 1 500 тонн – ж/д. ст. Красная Могила, и около 1400 тонн – ж/д. ст. Иловайск", - сообщает группа Информационное Сопротивление.
Теги: Россия, Донбасс, ОРДЛО
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