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Архив - Донецкая область

В ОРДО вскоре будет громко и страшно

10.11.2017 07:30
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В ОРДО вскоре будет громко и страшно

"Власти" Макеевки (ОРДО - отдельные районы Донецкой области — неподконтрольная Украине территория) заявили, что в городе вскоре взвоют сирены.

Т.н. "отдел по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации города Макеевки" сообщил, что 16 ноября с 14.00 до 14.30 состоится комплексная годовая проверка системы централизованного оповещения населения при возникновении чрезвычайных ситуаций. Пройдет это "мероприятие" с включением электросирен, уличных громкоговорителей, отбором телевизионного канала и радиотрансляционной сети, привлечением местного оператора сотовой связи "Феникс", работающего на "отжатых" мощностях "Киевстара".



Теги: Донбасс, Макеевка, оккупанты, ОРДО, сирены
 
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