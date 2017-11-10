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Архив - Донецкая область

В подконтрольные районы Донбасса забрасываются агенты. Названы три метода

10.11.2017 09:12
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В подконтрольные районы Донбасса забрасываются агенты. Названы три метода

Группа Информационное Сопротивление сообщила, что так называемое "разведывательное управление республиканской гвардии ДНР" реализует очередную масштабную операцию по заброске (инфильтрации) агентуры в подконтрольные Украине районы Донбасса.

"Используется три основных метода: "беженец-переселенец" (уже отходит, используется редко), "дезертировавший боевик" ("входит в моду", в отдельных случаях отмечается даже проработка легенды) и "перебравшийся к родственникам" (иногда встречается разновидность – "пострадавший" чиновник-перевёртыш, в основном из среды правоохранительной, судебной системы или местных чиновников районного масштаба)", - отмечает ИС.



Теги: Донбасс, агент, враг, Информационное сопротивление
 
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