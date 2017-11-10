Главная / Новости / Донецкая область / В подконтрольные районы Донбасса забрасываются агенты. Названы три метода
Последние новости раздела
- В подконтрольные районы Донбасса забрасываются агенты. Названы три метода09:12
- На Донетчине 15-летний парень рухнул с огромной высоты09:07
- Донбасс начали спасать от экологической катастрофы08:51
- Жебривский совершил череду открытий08:43
- Приморское направление: противник идет на обострение08:19
- Донетчину накрыло 120 взрывами08:05
- Миротворцы для Донбасса: СМИ сообщили о плане США07:54
- Новые автобусы Горловки ждут главаря "ДНР"07:50
- Штаб АТО: на Донбассе есть потери07:44
- В ОРДО вскоре будет громко и страшно07:30
В подконтрольные районы Донбасса забрасываются агенты. Названы три метода
10.11.2017 09:12
Группа Информационное Сопротивление сообщила, что так называемое "разведывательное управление республиканской гвардии ДНР" реализует очередную масштабную операцию по заброске (инфильтрации) агентуры в подконтрольные Украине районы Донбасса.
"Используется три основных метода: "беженец-переселенец" (уже отходит, используется редко), "дезертировавший боевик" ("входит в моду", в отдельных случаях отмечается даже проработка легенды) и "перебравшийся к родственникам" (иногда встречается разновидность – "пострадавший" чиновник-перевёртыш, в основном из среды правоохранительной, судебной системы или местных чиновников районного масштаба)", - отмечает ИС.
Теги: Донбасс, агент, враг, Информационное сопротивление
Читайте также:
- В Киеве задержали агента российских спецслужб
- Стало известно, кто спас Евросоюз от распада
- ДНРовцы научились у Москвы: чтобы не было лишних вопросов - пугать население внешними врагами
- Круче, чем золотая рыбка: житель Вены выловил из Дуная около 100 тысяч евро
- Хто тепер накачаний ублюдок?
- Прогноз, однако. Гривня укрепляется, а евро - "трясет"
- В подконтрольные районы Донбасса забрасываются агенты. Названы три метода09:12
- На Донетчине 15-летний парень рухнул с огромной высоты09:07
- Донбасс начали спасать от экологической катастрофы08:51
- Жебривский совершил череду открытий08:43
- Снаряды, мины и гранаты нашли на Луганщине08:32
- Приморское направление: противник идет на обострение08:19
- Донетчину накрыло 120 взрывами08:05
- Миротворцы для Донбасса: СМИ сообщили о плане США07:54
- Новые автобусы Горловки ждут главаря "ДНР"07:50
- Штаб АТО: на Донбассе есть потери07:44
- В подконтрольные районы Донбасса забрасываются агенты. Названы три метода09:12
- На Донетчине 15-летний парень рухнул с огромной высоты09:07
- Донбасс начали спасать от экологической катастрофы08:51
- Жебривский совершил череду открытий08:43
- Снаряды, мины и гранаты нашли на Луганщине08:32
- Трамп "бортанул" Путина?08:28
- Приморское направление: противник идет на обострение08:19
- Донетчину накрыло 120 взрывами08:05
- Миротворцы для Донбасса: СМИ сообщили о плане США07:54
- Новые автобусы Горловки ждут главаря "ДНР"07:50
- Как с помощью граната снизить давление и вылечить простуду22:13
- Заметки из прифронтового блокнота: Гремят над парком грозы рукотворные21:48
- За допомогою яких продуктів можна підвищити гемоглобін?18:38
- Судьба писательницы. Ирэн Роздобудько: о книгах, войне на Донбассе и ломке сознания16:30
- Этот популярный фрукт может быть смертельно опасен для здоровья15:00
- Стресс: как быстро выйти из этого состояния13:35
- Осторожно, корь: болезнь атаковала еще один регион Украины09:31
- Памяти друга - журналиста и патриота09:21
- Донбасский фронт: В зоне АТО обострение - бьёт «отведённое» вооружение08:45
- Откуда берутся болезни: подсказки из психосоматики08:18
- Переселенцы Донбасса: Права и обязанности
- Кремлевский пропагандист вызвал громкий скандал в “ДНР” – причина шокирует даже циников
- “Антон Мышко, 58-я бригада. Сегодня ночью его не стало”, - Цаплиенко рассказал о героической гибели еще одного защитника Украины
- Последствия обстрела Донецка ужасны
- Эксперты рассказали о вреде квашеной капусты
- “Две батареи бухла он уничтожил”, - в соцсетях поднялся дикий хохот из-за помутнения у Захарченко по поводу “уничтожения артиллерии ВСУ”
- В ОРДО вскоре будет громко и страшно
- Не Донецк и Луганск: военный рассказал, какой город Путин планировал сделать столицей "Новороссии". ВИДЕО
- "Я признаю Новороссию!" - на Донбассе убит российский наемник из-под Санкт-Петербурга, убивавший украинцев ради создания "Новороссии"
- Волкер: У России есть два варианта действий на Донбассе